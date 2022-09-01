Андрей Колоухов: участие в "Учителе года России" дает импульс, чтобы что-то менять

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участие во Всероссийском конкурсе "Учитель года России" дает импульс, чтобы что-то менять и продвигать новые идеи на уровне школы и региона. Такими впечатлениями с корреспондентом ИА "Тюменская линия" поделился один из лауреатов конкурса, учитель английского языка из Хакасии Андрей Колоухов.

"У меня хорошее впечатление от общения со своими коллегами, удалось получить от них заряд энергии, что-то взять для себя, отметить технологии, которые они используют, это всегда полезный опыт", — считает Андрей Колоухов.

О пути в педагогику Андрей вспоминает так: учился на иностранных языках, пошел работать к детям и влюбился в профессию. Для него педагогика — возможность реализовать творческий потенциал и социально значимая деятельность.

"Сложно оценивать свои шансы и прикидывать, кто войдет в пятерку призеров конкурса. Это очень непредсказуемо. Считаю, что каждый достоин быть в этой пятерке, в любом случае каждый из собравшихся здесь людей — учитель года", — говорит Андрей Колоухов.

Имя победителя Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022", обладателя главного приза – "Большого хрустального пеликана", будет объявлено 5 октября. Традиционно завершит программу конкурса торжественный концерт, посвященный Международному дню учителя, который пройдет в Государственном Кремлевском дворце.

Влада Нерадовская