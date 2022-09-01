Преподаватель ОБЖ Геннадий Старунов: на конкурсе "Учитель года" педагог показывает, насколько красив его предмет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На конкурсе "Учитель года" все хотят, чтобы педагог проявил свои лучшие качества и показал, насколько красив его предмет. Таким выводом поделился с корреспондентом ИА "Тюменская линия" один из 15 лауреатов конкурса, учитель ОБЖ из Москвы Геннадий Старунов.

"Отсюда я вынес опыт, что люди делают мир добрее и светлее, здесь я купаюсь в человечности. Люди настолько горят свои делом, приятно наблюдать за теми, кто идет вперед", — рассказал он.

Учителем ОБЖ Геннадий стал, как он говорит, случайно: вернулся из армии, стал работать в детском центре специалистом по работе с молодежью, а потом в школе освободилась вакансия преподавателя основ безопасности жизнедеятельности.

"У меня были страдания за свой предмет: многие родители не понимают, зачем он нужен, есть много разгромных статей об этом. Но ведь это неправда, ОБЖ — это красивый предмет. Я ощутил свою миссию и стал приглашать на уроки практиков-профессионалов, которые могут чему-то научить. Тогда количество критиков резко сократилось", — говорит Геннадий Старунов.

По мнению педагога, ОБЖ — этот такой предмет, в котором можно развиваться бесконечно, ведь он включает туризм, оказание первой помощи, спасение, основы военной службы и многое другое. По словам Старунова, один из коронных его уроков — первая помощь при остановке сердца, когда он специально открывает дверь в класс и туда начинают заглядывать люди, которые проходят по коридору, и им хочется тоже попробовать эту первую помощь оказать.

Имена пяти призеров Всероссийского конкурса "Учитель года — 2022" по итогам двух заключительных испытаний — "Мастер-класс" и "Вопрос учителю" — огласят в ДК "Нефтяник" в Тюмени 1 октября. Призеров ждет еще одно конкурсное испытание — с участием министра просвещения РФ в Москве. Имя учителя года объявят в Кремлевском дворце 5 октября.

Влада Нерадовская