В Тюмени число дорожных аварий с погибшими на дорогах снизилось на 30 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 30 % снизилось число ДТП с погибшими на дорогах с начала 2022 года. Водители стали аккуратнее ездить, и камеры фиксируют меньше нарушений.

Об этом глава города Руслан Кухарук написал в своих соцсетях по итогам заседания областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое провел губернатор Тюменской области Александр Моор.

"В марте городская комиссия утвердила перечень аварийно-опасных участков дорог и план первоочередных мер, направленных на устранение причин дорожно-транспортных происшествий. Все 87 запланированных мероприятий выполнены. На участках дорог, где фиксировались ДТП, были смонтированы шумовые полосы, световая проекционная разметка, искусственные неровности, дополнительные поворотные полосы и многое другое", - рассказал Кухарук.

На снижении показателей аварийности сказалась и профилактика, считает глава Тюмени. Это акции, мастер-классы, игры. В "Отрядах мэра" был организован отряд помощников инспекторов дорожного движения, ребята проводили среди сверстников информационную работу по правилам дорожного движения.

Работал и мобильный комплекс федерального проекта, куратором которого выступает центр "Алый парус". В течение года в рамках проекта проведено более 570 мероприятий, участниками стали более 10 тыс. человек.

"Особое внимание уделяется уборке дорог в зимнее время, особенно после снегопадов, проводится мониторинг организации работы по обеспечению безопасности на улично-дорожной сети", - отметил глава Тюмени.