Тюменец Александр Поварницын стал лучшим в гонке PARI Кубка России по биатлону в Уфе

информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области

Представитель Тюменской области Александр Поварницын выиграл индивидуальную гонку на этапе PARI Кубка России по биатлону в Уфе 15 декабря. Он допустил один лишь промах на четвертом рубеже, сообщает Союз биатлонистов России.

Вторым финишировал Эдуард Латыпов из Башкирии, у него два промаха. Третьим стал Ильназ Мухамедзянов из Удмуртии.

информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области

Четвертый этап PARI Кубка России по биатлону в Уфе пройдет с 15 по 18 декабря. Впереди у спортсменов спринт, сингл-микст и смешанная эстафета.