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Тюменец Александр Поварницын стал лучшим в гонке PARI Кубка России по биатлону в Уфе

Спорт, 15:18 15 декабря 2022

информационный центр правительства Тюменской области

Представитель Тюменской области Александр Поварницын выиграл индивидуальную гонку на этапе PARI Кубка России по биатлону в Уфе 15 декабря. Он допустил один лишь промах на четвертом рубеже, сообщает Союз биатлонистов России.

Вторым финишировал Эдуард Латыпов из Башкирии, у него два промаха. Третьим стал Ильназ Мухамедзянов из Удмуртии.

информационный центр правительства Тюменской области

Четвертый этап PARI Кубка России по биатлону в Уфе пройдет с 15 по 18 декабря. Впереди у спортсменов спринт, сингл-микст и смешанная эстафета.

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# биатлон , Союз биатлонистов России

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