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Более 90 животных убили браконьеры в Тюменской области за два года

Общество, 17:20 15 декабря 2022

управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Более 90 животных убили браконьеры в Тюменской области за два года. Все факты незаконной охоты размещены на интерактивной карте, которую разработали в региональном Госохотдепартаменте.

В ведомстве пояснили, что главная цель ресурса – выявить наиболее криминогенные локации на территории охотничьих угодий. Это поможет скорректировать маршруты патрулирования и выработать тактику по пресечению преступлений в сфере охоты.

Из данных, опубликованных на ресурсе, следует, что чаще всего жертвами браконьеров становились косули – убито 54 животных, также 11 лосей и столько же кабанов. В редких трофеях незаконных охотников числятся лебедь-шипун и медведь – по одной особи.

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# браконьеры , Госохотдепартамент , карта

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