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Новая тюменская технология защитит яровой рапс от вредителей

Общество, 15:02 18 декабря 2022

admtyumen.ru

Тюменские аграрии получили новую технологию защиты ярового рапса, для внедрения ее в весенне-летний период возделывания этой культуры.

Реализация проекта "Разработка технологий защиты ярового рапса в период вегетации от вредителей", по словам председателя комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимира Ковина, завершена в 2021 году.

Приоритетные научно-технические программы в сфере АПК утверждаются на заседаниях научно-технического совета при органе исполнительной власти. На поддержку комплексных научно-технических проектов предусматриваются средства областного бюджета. "Пристальное внимание уделяется конструктивному взаимодействию с научными организациями, занимающимися селекцией и семеноводством, - отметил Владимир Ковин. - В рамках содействия практическому внедрению новых сортов в отрасли растениеводства ежегодно заключается госконтракт на проведение работ по сортоиспытанию новых сортов сельхозкультур.

По результатам сортоиспытания проводятся совещания и разрабатываются рекомендации по их внедрению в производство и включению перспективных новых сортов в госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию, утвержденный Министерством сельского хозяйства РФ".

За последние пять лет создан 21 сорт селекции, из них 15 сортов – НИИСХ Северного Зауралья, филиалом Тюменского научного центра СО РАН, четыре сорта – аграрным университетом и два сорта картофеля агрофирмой "КРиММ". На государственное сортоиспытание передано 17 сортов. Внедрено в сельхозпроизводство десять новых сортов.

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# АПК , Владимир Ковин , облдума

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