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В Тюменской области зимой откроют 14 ледовых переправ

Общество, 13:41 16 декабря 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пять ледовых переправ эксплуатируются в Тюменской области на 16 декабря 2022 года. Всего в сезоне их будет 14, сообщает региональное управление МЧС.

Переправится по льду можно в деревне Бекерево Тобольского района (р. Иртыш 662 км), в селе Ярково Ярковского района (р. Тобол 210 км), в селах Уват (р. Иртыш 430 км), Тугалово (р. Тобол 285 км) и Демьянское (р. Иртыш 316,7 км) Уватского района.

Государственные инспекторы центра ГИМС проводят на объектах профилактические визиты.

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# ледовая переправа

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