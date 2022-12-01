Госжилинспекция Тюменской области сократила сроки подготовки ответов на обращения жителей

Госжилинспекция Тюменской области Госжилинспекция Тюменской области

На многие обращения граждан в Госжилинспекцию Тюменской области ответы предоставляют через 10-25 дней, вместо установленного 30-дневного срока.

Это, по мнению начальника инспекции – главного государственного жилищного инспектора Ларисы Боровицкой, результат реализации региональной госпрограммы "Повышение конкурентоспособности экономики", к которой коллектив присоединился в августе 2022 года.

"Мы стремимся к тому, чтобы такой результат в итоге распространился и на основную массу поступающих в инспекцию обращений", - сообщила она "Тюменской линии".

В постижении основ бережливого производства жилищным инспекторам помогает представитель регионального центра компетенций Тюменской области, который оказывает экспертную поддержку предприятиям в рамках национального проекта "Производительность труда".

"Значимыми в задачах оптимизации были время протекания процесса подготовки ответов на обращения и качество результата: от начала работы инспектора над обращением до его доставки обратившемуся гражданину, с учетом его удовлетворенности полученной информацией", - отметила Лариса Боровицкая.

В результате проведенной за четыре месяца работы удалось структурировать процесс подготовки ответа на обращения, повысить качество итоговых материалов. В настоящее время для государственных жилищных инспекторов предпочтительнее применение индивидуального подхода, при котором время подготовки ответа зависит от описанной в обращении жизненной ситуации и выбора конкретных мероприятий, необходимых для ее разрешения.

Кроме этого, благодаря системе "5S" в отделах инспекции рационально размещены предметы и документы, сокращено время поиска нужной информации. В настоящее время проводят организационные работы по навигации процесса приема и ориентирования граждан при обращении в орган госжилнадзора за консультацией удаленно (использование диалоговой нейросетевой системы в качестве голосового робота или чат-бота с возможностью получения обратной связи от обратившихся граждан путем выставления оценки по итогам диалога).