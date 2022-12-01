Тюменца с партией синтетики задержали в лесном массиве

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в распространении наркотиков задержали сотрудники полиции в пригороде Тюмени. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

В лесном массиве одного из дачных кооперативов города задержан местный житель 1986 года рождения. В присутствии понятых в кармане его брюк обнаружен 21 сверток с порошком массой более 10 гр.

Мужчина признался, что длительное время занимается распространением наркотиков. В день задержания он приехал за очередной партией, которую ему предстояло расфасовать и распространить на территории Тюмени.

При обыске квартиры тюменца изъяты фасовочные материалы, весы и банки с порошком веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик, общая масса изъятого составила более 150 гр.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.