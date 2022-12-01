IV Шестаковские библиотечные чтения пройдут в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

IV Шестаковские библиотечные чтения будут проходить в Тюмени как очно, так и в онлайн формате, сообщает информационный центр регионального правительства.

19 декабря, в Тюменской областной научной библиотеке им. Менделеева состоится конференция "Библиотеки в историческом пространстве региона". Специалисты будут говорить об опыте работы с документами и архивными материалами.

Также в рамках Шестаковских чтений проходит областной конкурс "Библиотечные истории". Финалисты шести муниципальных образований региона выступят с докладами. Имена победителей объявят на церемонии награждения. Трансляция чтений будет на сайте.

Напомним, что Шестаковские библиотечные исторические чтения проводятся раз в два года. Свое название они получили в честь Петра Шестакова, 24 года возглавлявшего областную научную библиотеку.