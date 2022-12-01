IV Шестаковские библиотечные чтения пройдут в Тюмени
IV Шестаковские библиотечные чтения будут проходить в Тюмени как очно, так и в онлайн формате, сообщает информационный центр регионального правительства.
19 декабря, в Тюменской областной научной библиотеке им. Менделеева состоится конференция "Библиотеки в историческом пространстве региона". Специалисты будут говорить об опыте работы с документами и архивными материалами.
Также в рамках Шестаковских чтений проходит областной конкурс "Библиотечные истории". Финалисты шести муниципальных образований региона выступят с докладами. Имена победителей объявят на церемонии награждения. Трансляция чтений будет на сайте.
Напомним, что Шестаковские библиотечные исторические чтения проводятся раз в два года. Свое название они получили в честь Петра Шестакова, 24 года возглавлявшего областную научную библиотеку.