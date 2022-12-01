Тюменская параспортсменка стала финалистом Национальной спортивной премии

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Студентка института физической культуры Тюменского госуниверситета Вера Хлызова вошла в тройку финалистов в номинации "Преодоление – лучшая спортсменка года". Параспортсменка является трехкратной чемпионкой мира по зимним видам спорта 2022 года в биатлоне спорта слепых и победительницей Зимних Игр Паралимпийцев "Мы вместе. Спорт".

Как сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ, Победители ежегодной премии были объявлены на торжественной церемонии награждения во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. Одной из самых главных наград в области спорта в нашей стране были отмечены спортсмены, тренеры, представители СМИ, регионы и спортивные сооружения, внесшие значительный вклад в развитие и популяризацию спорта и физической культуры в России.

В 2022 году комиссия рассмотрела более 150 заявок со всей страны. Экспертный совет отобрал по три финалиста в 18 номинациях. На последнем этапе были определены 18 победителей, которые получат по 1 млн рублей. Среди них трххкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, двукратная олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Виталина Бацарашкина, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова, заслуженные тренеры СССР и России Татьяна Тарасова, Андрей Родионенко, Виктор Маматов и другие.