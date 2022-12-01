Ветераны тюменского спецназа собирают гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР

| Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Сбор и доставку гуманитарной помощи мирным гражданам, а также военнослужащим ДНР и ЛНР продолжают ветераны спецназа в Тюмени.

В месте с членами своих семей более полугода ведут они работу по привлечению к благотворительной миссии неравнодушных граждан, представителей организаций и предприятий Тюмени, Ямала и ХМАО.

Мужчины создали телеграм-канал "Уральцы для фронта", где подробно рассказывают о своей миссии, выражают благодарности единомышленникам и делятся фото, видео-материалом, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.

В ходе недавней поездки ветераны встретились с земляками из спецподразделений Росгвардии, пообщались с бойцами армии ДНР и ЛНР, детьми и жителями освобожденных территорий, договорились о составе последующих гуманитарных грузов.