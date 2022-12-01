Тюменцы могут попасть на выставки, экскурсии, мастер-классы с 50% скидкой по промокоду PUSHKA

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Владельцы Пушкинской карты в рамках акции "Пушкин поделил" могут посетить выставки, мастер-классы, экскурсии за полцены до 30 декабря. Для этого при онлайн-покупке билета следует указать ФИО, телефон, email и нажав кнопку "Далее", ввести промо-код PUSHKA.

По промо-коду со скидкой в главном корпусе музейного комплекса им. Словцова (ул. Советская, 63) можно приобрести комплексный билет на выставки: "Шедевры художественной коллекции", "Благовещенский собор. Утраченное наследие", "Награждается Родиной", "Сны об Античности", "Романтика соцреализма", сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Также владельцам Пушкинской карты доступны VR-туры: "Дальняя государева вотчина", "Ссылка императорской семьи Николая II в городе Тобольске".

Свои предложения по 50% покупке билетов на мероприятия подготовили тюменские музеи: Дом Машарова, Усадьба Колокольниковых, Городская Дума. Средства на Пушкинской карте сгорают 31 декабря 2022 года.