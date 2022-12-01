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На реконструкцию дороги Тюмень - Ялуторовск - Ишим – Омск дополнительно выделят 382 млн рублей

Общество, 12:00 18 декабря 2022

ИА "Тюменская линия"

Порядка 382 млн рублей на реконструкцию дороги Тюмень - Ялуторовск - Ишим – Омск получит Тюменская область. Деньги выделят из федерального бюджета.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает информационный центр правительства региона.

В частности, будут сделаны участки между Тюменью и поселком Боровский, от Боровского до поселка Винзили и от Винзили до Богандинского.

Российское правительство дополнительно профинансирует реконструкцию ряда объектов и в других субъектах страны. Всего в регионы направят более 5,6 млрд рублей.

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# Богандинский , Боровский , Винзили , Михаил Мишустин , ремонт дороги

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