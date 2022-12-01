Туры в Тюмень, авиабилеты в Тобольск, приятные подарки выигрывают жители Москвы в акции "Новогоднее такси"

| Фото: Visit Tyumen | Фото: Visit Tyumen

Брендированные подарки с логотипом Visit Tyumen вручают жителям и гостям Москвы в акции "Новогоднее такси", которая проходит в столичном парке "Зарядье" с 16 по 18 декабря. Несколько человек уже выиграли тур на двоих "Горячие термы" и авиабилеты в Тобольск.

В акции "Новогоднее такси" москвичи катаются вокруг Кремля на брендированном автомобиле Visit Tyumen и получают баллы за правильные ответы на вопросы о Тюменской области. Затем их можно будет обменять на подарки и туры. Отметим, чтобы попасть в новогоднее такси, необходимо отвечать на вопросы ведущего у стенда Visit Tyumen.

"Я в таком восторге от поездки на вашем такси. Раньше про Тюмень ничего толком не слышала. Побывав здесь, узнала столько всего, что мне хочется прямо сегодня ехать покупать билеты и отправляться в этот город. Я не ответила только на три вопроса, мы даже позвонили другу, который уже согласился поехать со мной в Тюмень. Обязательно поедем, хочется побывать в ресторане 15/86, увидеть четырехъярусную набережную, посетить термальные источники", – поделилась одна из участниц.

За участие девушке вручили набор конфет от тюменской фабрики "Квартет", морс и банную шапочку.

Тем, кто хочет выиграть путешествие в Тюмень или Тобольск, представители Visit Tyumen советуют пройтись по экспозициям в парке "Зарядье" и пообщаться с тюменскими купчихами.

Напомним, 16 декабря в столичном парке "Зарядье" стартовали Дни Тюменской области, в ходе которых москвичей знакомят с туристическим потенциалом регионе. До 18 декабря жителей и гостей столицы ждет насыщенная программа, розыгрыши призов и подарков, туров на термальные источники.

Инна Пахомова