В первенстве по воздушной атлетике Тюмени выступают 11 команд

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

11 команд выступают в первенстве по воздушной атлетике в Тюмени 18 декабря. Участниками стали дети и юниоры.

В соревнованиях четыре дисциплины: воздушное кольцо, воздушные полотна, воздушный гамак и оригинальные снаряды. Ребята выступают под руководством педагогов из четырех студий Тюмени - "Жар-птица", "Бриллиантовый шмель", "Школа AES.aerial" и "Сказочный мир".

"На соревновании у нас четкие критерии оценивания элементов, выступления, каждого движения в номере, даже эмоции тоже оценивается. На фестивалях жюри смотрит более лояльно. Воздушная гимнастика – это пересечение искусства и спорта. Для подрастающего поколения – это что-то интересное, не просто на полу танцевать", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" организатор первенства, руководитель студии "Сказочный мир" Вероника Давтян.

Она отметила, что в студии сейчас занимаются более 10 тюменок, которые становились чемпионками мира. "Мы, конечно, поддерживаем подрастающее поколение, новичков. Для них это новые эмоции и выступления, им важно побороть свой страх на сцене", - добавила Вероника.

После отсмотра всех соревновательных программ судьи выберут лучшую команду по большому количеству золотых медалей. Подробности - в группе состязаний.

Виктория Макарова, Александр Лабыкин