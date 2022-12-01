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Акцией "60 пятерок" встретили юбилей тюменской школы № 37 ее ученики

Общество, 15:58 19 декабря 2022

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

60-летний юбилей празднует тюменская школа № 37. Своих первых учеников она приняла в 1962 году, сообщает городская администрация. Сегодня школа носит имя Героя Советского Союза Николая Кузнецова.

Юбилей ученики встретили акцией "60 пятерок". Соревновались юные тюменцы и в изготовлении гигантских поздравительных открыток. А летопись этих событий запечатлели участники фотоконкурса "Школьные истории".

В школе обучаются более 1 тыс. ребят, в здании находится современный "НаукоЛаб", а ее выпускники возвращаются в родные стены уже в качестве учителей. В 2022 году коллектив стал победителем Всероссийского конкурса "Флагманы образования".

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# школа , юбилей

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