Пневмония, отит, бронхит – самые частые осложнения после гриппа, предупреждают тюменские врачи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Самым распространенным осложнением после гриппа является пневмония, которая нередко сопровождается острой дыхательной недостаточностью с летальностью до 40 %. Далее следуют синуситы, трахеиты, бронхиты, сообщает Роспотребнадзор.

Отит, полученный после гриппа, в некоторых случаях приводит к полной потере слуха.

"Еще одним смертельно опасным осложнением гриппа считается острый респираторный дистресс-синдром, заключающийся в нарушении барьерной функции легочной ткани. На фоне этого осложнения тоже возникает дыхательная недостаточность, нередко несовместимая с жизнью", - отмечают эксперты.

Со стороны сердечно-сосудистой системы могут развиться миокардит и перикардит, со стороны мочеполовой системы - гломерулонефрит. Поражение центральной нервной системы проявляется менингеальным синдромом, спутанным сознанием, головной болью и рвотой.

Особенно опасны осложнения гриппа для детей до года, взрослых старше 60 лет, беременных и людей с хроническими заболеваниями.

Единственное надежное средство профилактики гриппа и его осложнений - вакцинация. Оптимальное время для ее проведения - с сентября по ноябрь. Если прививку от гриппа не удалось сделать, необходимо строго соблюдать правила личной гигиены.

Во время подъема заболеваемости стараться не посещать общественные места, не контактировать с больными людьми.

В случае подозрения у себя вирусной инфекции в течение ближайших 48 часов обратиться к врачу. Не заниматься самолечением.