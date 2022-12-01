Изделия с узорами ялуторовского Притоболья смогут приобрести тюменцы на выставке-продаже

| Фото: Содружество - Узорочье Ялуторовска во ВКонтакте | Фото: Содружество - Узорочье Ялуторовска во ВКонтакте

Выставка-продажа "Узорочье ялуторовского Притоболья" открылась в Ялуторовском остроге. На ней представлены работы мастеров, работающих в разной технике: вязание, вышивка, бисероплетение, ткачество, лазерная резка, роспись по дереву, сообщает администрация Ялуторовска.

На выставке можно увидеть бытовые предметы, украшения для повседневного использования: варежки, шапки, пояса в народном стиле, браслеты, нагрудные украшения, сумки-шоперы, кружки, ручки, подставки под телефоны, карандашницы и гастрономический сувенир "Ялуторовское печенье "Клевер"".

Объединяет все эти работы ялуторовский орнамент или узор, наполненный символикой, а следовательно, значительным смыслом: пожеланием добра, процветания, здоровья. Мастера используют в своих работах несколько элементов, которые не только прекрасно уживаются, но и придают изделию нарядный вид.

Выставка подготовлена в рамках культурно-просветительского проекта "Узорочье ялуторовского Притоболья", который проходит в Ялуторовске второй год. Проект объединяет самые разные форматы: презентации, лекции, мастер-классы, а также мастеров и неравнодушных к творчеству людей. Он направлен на сохранение и популяризацию традиционных узоров, воплощенных в вышитых и вязаных изделиях народного быта XIX века.