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В Тюменской области диспансеризацию в 2022 году прошли 368 тысяч человек

Общество, 16:31 19 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

368 тыс. 307 жителей Тюменской области прошли диспансеризацию с начала 2022 года. Из них - 363 тыс. 637 взрослых и 4 тыс. 670 детей, сообщает информационный центр регионального правительства.

На профилактические медицинские осмотры с начала 2022 года пришли 389 тыс. 649 жителей Тюменской области. В их числе 83 тыс. 945 взрослых и 305 тыс. 704 ребенка.

Предварительные и периодические медицинские осмотры по направлению работодателя прошли 141 тыс. 517 человек.

Жителям региона напоминают, что пройти диспансеризацию и профилактические осмотры можно в медицинских организациях по месту прикрепления по полису ОМС. Гражданин имеет право на освобождение от работы на 1 день для прохождения диспансеризации.

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# диспансеризация , здравоохранение , медосмотр

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