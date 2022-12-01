Пропавшего пожилого мужчину нашли спасатели у озера в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожилого мужчину, автомобиль которого застрял в снегу, а телефон разрядился, спасли сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования в Нижнетавдинском районе ночью 20 декабря.

Мужчина 1948 года рождения отправился на рыбалку на озеро Кучак. Сигнал о помощи поступил по системе 112. Поисково-спасательные работы прошли в ночь с 19 на 20 декабря. В 3 часа 30 минут спасатели обнаружили мужчину неподалеку от озера.

"Как выяснилось позже, его автомобиль застрял в снегу, а телефон разрядился, возможности зарядить не было. Тревогу забили родственники, когда в назначенное время мужчина не явился домой. Осложнялась ситуация там, что они не знали, на какое из озер отправился рыбак", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин.

Инна Пахомова