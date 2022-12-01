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Тюменские студенты-режиссеры прочтут стихи поэтов-шестидесятников

Общество, 08:41 21 декабря 2022

ТГИК

Показ по сценической речи студентов кафедры режиссуры Тюменского государственного института культуры пройдет в отделении вуза по ул. Московский тракт, 41 24 декабря, начало - в 17 часов. Вход свободный для всех желающих, говорят организаторы.

Ребята из мастерской Марины Галяветдиновой полгода работали над разделом "Современное стихосложение" под руководством педагога по сценической речи Элеоноры Васильевой.

В программе вечера они представят стихотворения поэтов-шестидесятников и современников. Со сцены прозвучат стихи Бориса Рыжего, Иосифа Бродского, Али Кудряшевой, Леонида Филатова, Юнны Мориц.

Регистрация обязательна по ссылке.

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# стихи , студенты , ТГИК

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