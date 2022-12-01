Чемпионат по ориентированию соберет под Тюменью 100 спортсменов

| Фото: департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени

Чемпионат и первенство Тюмени по спортивному ориентированию пройдут 24 и 25 декабря в районе с. Муллаши, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Участниками состязаний станут около 100 человек в возрасте от 12 лет. 24 декабря, спортсмены проявят свою выносливость в дисциплине "лыжная гонка – классика". 25 декабря участников ждет лыжная гонка – спринт.

Старт в оба дня запланирован на 12 часов.