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Центр гимнастики на 900 человек откроют в Тобольске в 2023 году

Общество, 14:59 20 декабря 2022

из Telegram-канала администрации Тобольска | Фото: из Telegram-канала администрации Тобольска

Центр гимнастики с пропускной способностью около 900 человек откроют в Тобольске в 2023 году, сказал глава города Максим Афанасьев в ходе онлайн-конференции "Тобольск настоящий: история с продолжением..." 20 декабря.

"Одним, наверно, из ярких объектов программы "Тобольск настоящий", который реализуют в 2023 году, является центр гимнастики. Ведь это тот вид спорта, которым можно заниматься с раннего возраста. Во все времена он являлся актуальным и востребованным", — подчеркнул он.

Все работы на объекте ведутся планово. В трехэтажном здании спорткомплекса расположатся пять залов гимнастики и хореографии. На трибунах нового комплекса смогут разместиться 350 зрителей. Объект будет окружен крытой автостоянкой, а в планах благоустройства территории – создание пешеходной зоны и газонов.

В центре гимнастики можно будет проводить статусные соревнования и чемпионаты. Учреждение позволит готвоить спортсменов для мероприятий высшего уровня.

"Три базовых вида гимнастики будут реализовывать в рамках подготовки в этом центре. Помимо этого предусмотрена возможность заниматься пятью видами спорта для всех тоболяков", — добавил Максим Афанасьев.

Инна Пахомова

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# Максим Афанасьев , Тобольск , центр гимнастики

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