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Неравнодушные тюменцы могут присоединиться к акции "Праздник в каждый дом"

Общество, 14:03 20 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Присоединиться к акции "Праздник в каждый дом" могут жители Тюмени до 15 января. Для этого на сайте проекта нужно выбрать человека и передать ему подарок, в котором он нуждается.

Собранные неравнодушными горожанами подарки вручают волонтеры благотворительного фонда "Старшее поколение". Нарядившись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки они посещают одиноких пожилых людей и людей с ограниченными физическими возможностями, вместе наряжают елку, делают новогодние украшения и общаются.

Акция направлена на оказание помощи пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья, пишет "Мегатюмень". Ежегодно она охватывает до 500 человек. С начала декабря 2022 года подарки получили уже 70 тюменцев.

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# акция , благотворительность , пожилые люди

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