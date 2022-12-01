Незаконный вывоз 500 кг нефтепродуктов выявили тюменские таможенники

| Фото: Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Три автомобиля, которые перевозили более 500 кг незадекларированного моторного масла и гидравлической жидкости, задержала мобильная группа Тюменской таможни вблизи российско-казахстанской границы.

Минеральные смазочные масла стоимостью около 450 тыс. рублей следовали в Казахстан. Правонарушителям назначен штраф в размере около 270 тыс. рублей.

"Это не первый случай в практике Тюменской таможни. Ранее таможенники задержали более двух тонн нефтепродуктов на сумму более 400 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба Тюменской таможни.