  • 20 декабря 202220.12.2022вторник
  • USD66,3474
    EUR70,6196
  • В Тюмени -12..-14 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменских бойцов обучили работе с новым оборудованием

Общество, 14:14 20 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Установить новое оборудование и привести его к нормальному бою помогли сотрудники инструкторского отдела центра "Аванпост" тюменским бойцам. Они также провели серию занятий по огневой подготовке.

Ранее командиру подразделения, где служат тюменцы, передали дополнительные технические средства. Прицелы приобрели за счет средств регионального бюджета, сообщили в информационном центре правительства области.

"Это специальные технические средства, которыми вы будете пользоваться. Устанавливайте. Берегите себя, берегите своих подчинённых и личный состав", - обратился сотрудник инструкторского отдела центра "Аванпост" к командиру подразделения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мобилизация , помощь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:23 20.12.2022Десять туров на горячие источники выиграли москвичи на днях Тюменской области
15:11 20.12.2022В Александровском саду в Нижнем посаде Тобольска отреставрируют часовню
14:59 20.12.2022Центр гимнастики на 900 человек откроют в Тобольске в 2023 году
14:48 20.12.2022Юбилейную выставку скульптора Николая Распопова откроют в Тюмени