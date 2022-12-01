Тюменских бойцов обучили работе с новым оборудованием

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Установить новое оборудование и привести его к нормальному бою помогли сотрудники инструкторского отдела центра "Аванпост" тюменским бойцам. Они также провели серию занятий по огневой подготовке.

Ранее командиру подразделения, где служат тюменцы, передали дополнительные технические средства. Прицелы приобрели за счет средств регионального бюджета, сообщили в информационном центре правительства области.

"Это специальные технические средства, которыми вы будете пользоваться. Устанавливайте. Берегите себя, берегите своих подчинённых и личный состав", - обратился сотрудник инструкторского отдела центра "Аванпост" к командиру подразделения.