Жители Сладковского и Аромашевского районов получили медпомощь благодаря проекту "Здоровое село"

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Более 5 тыс. жителей Сладковского и Аромашевского районов получили медпомощь благодаря проекту "Здоровое село" департамента здравоохранения Тюменской области, который нацелен на оказание помощи жителям отдаленных уголков региона.

В ноябре 24 врача тюменских медицинских учреждений осмотрели в селах Аромашевского района 1 тыс. 790 человек. Терапевт, хирург, кардиолог, эндокринолог, эндоскопист, врач ультразвуковой диагностики, невролог, онколог, реабилитолог, врач паллиативной медицины, нарколог и фтизиатр побывали в селах Лопазное, Александровка, Усово, Менжинское, Никулино, в деревнях Рождественка и Майка, Новоандреевке, в поселке Маслянском, в Степном селе.

Впервые выявлено 164 заболевания, 4 из которых - злокачественные, сообщает областной департамент здравоохранения. Скорректировано лечение 1 тыс. 231 человеку, 767 человек направили на дообследование.

В декабре 35 врачей из медицинских организаций Тюмени вели прием в деревнях Аромашевского района. Врачи занимаются профилактикой инфекционных заболеваний, диагностикой. Среди пациентов, к сожалению, немало запущенных случаев. Основной контингент – это болезни системы органов кровообращения, гипертоническая и ишемическая болезни.

Впервые выявили 191 новое заболевание, из них 14 злокачественных. Скорректировали лечение 1 тыс. 827 пациентам, 1 тыс. 207 человек направили на дообследование.

Селяне имели возможность обследоваться на кардиовизоре, измерить артериальное давление, пройти биоимпедансометрию, получить консультации по основным показателям здоровья, правильному питанию, профилактике гиподинамии и необходимости сохранения водного баланса. Для местных жителей также проведут школы здоровья, а для врачей района – мастер-классы и обучающие семинары по самым актуальным темам.

Проект, по словам директора департамента здравоохранения Тюменской области Натальи Логиновой, показал эффективность в совершенствовании знаний и навыков медработников, а также обеспечении доступности и качества оказания медпомощи сельским жителям.

"На первое полугодие 2023 года реализация проекта запланирована в Абатском, Армизонском, Викуловском и Сорокинском районах", - сообщила она.