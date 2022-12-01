В Тюменской области заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 13 %
| Фото: ИА "Тюменская линия"
На 13,1 % снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюменской области с 12 по 18 декабря. В тоже время эпидемический порог превышен, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Наибольший показатель снижения заболеваемости отмечен среди детей школьного возраста 7-14 лет - на 22,3 % по отношению к предыдущей неделе. Этого удалось добиться благодаря переводу школьников на дистанционное обучение, уверены эксперты.
В структуре циркулирующих вирусов гриппа превалирует пандемический вирус гриппа А (H1N1)-2009 – свиной грипп и другие респираторные вирусы негриппозной этиологии.