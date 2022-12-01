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Все школы Тюмени переходят на дистанционный режим обучения с 15 по 23 декабря

Общество, 15:57 14 декабря 2022

На дистанционный режим обучения переходят все школы города Тюмени с 15 декабря по 23 декабря, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Учреждения дополнительного образования, в том числе спорта, культуры, приостанавливают оказание услуг.

Решение принято на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Тюменской области.

Напомним, за последнюю неделю, с 5 по 12 декабря, показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тюменской области увеличился на 39 %. Это выше недельного эпидпорога на 40%.

По данным на 13 декабря в школах Тюменской области 900 классов переведены на дистанционное обучение из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ. Это примерно 9 % от общего числа классов.

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# дистанционное обучение , образование

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