  • 20 декабря 202220.12.2022вторник
  • USD66,3474
    EUR70,6196
  • В Тюмени -12..-14 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тобольске завершена работа над созданием мастер-плана туристического каркаса

Губернатор, 17:08 20 декабря 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Двухлетняя работа над созданием мастер-плана туристического каркаса завершена в Тобольске. Реализацию программы "Тобольск настоящий", главная цель которой развитие городской среды исторической столицы Сибири до 2030 г., подвели на онлайн-конференции 20 декабря, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"У Тобольска прослеживаются два вектора развития – промышленный, опирающийся на нефтегазохимический кластер во главе с производственными мощностями СИБУРа, и туристический", - подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

По мнению главы региона, необходимо стимулировать интерес к Тобольску, обеспечив высокий уровень сервиса и внедряя новые стандарты услуг. Над этим совместно работают и органы власти, и бизнес.

Как отметил генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов, с годами происходит трансформация сотрудничества, его основных аспектов.

"Если в начале наше сотрудничество было сконцентрировано на строительстве, реконструкции соцобъектов, то сейчас в фокусе внимания - новые социокультурные проекты, сохранение памятников архитектуры, проекты вовлечения в городскую жизнь набережной, что придает городу новое стереозвучание", - уточнил руководитель компании.

Отметим, что в онлайн-конференции, посвященной программе "Тобольск настоящий" участвовали более 12 тыс. человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , СИБУР , Тобольск , туризм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:08 20.12.2022В Тобольске завершена работа над созданием мастер-плана туристического каркаса
08:56 20.12.2022Александр Моор поздравил сотрудников и ветеранов ФСБ с профессиональным праздником
15:14 19.12.2022Более 101 млн рублей привлекли в регион проекты тюменской молодежи в 2022 году
15:03 18.12.2022Владимир Якушев, Никита Стасишин и Александр Моор осмотрели первый дом в ЖК "Плеханово"