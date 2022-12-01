В Тобольске завершена работа над созданием мастер-плана туристического каркаса

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Двухлетняя работа над созданием мастер-плана туристического каркаса завершена в Тобольске. Реализацию программы "Тобольск настоящий", главная цель которой развитие городской среды исторической столицы Сибири до 2030 г., подвели на онлайн-конференции 20 декабря, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"У Тобольска прослеживаются два вектора развития – промышленный, опирающийся на нефтегазохимический кластер во главе с производственными мощностями СИБУРа, и туристический", - подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

По мнению главы региона, необходимо стимулировать интерес к Тобольску, обеспечив высокий уровень сервиса и внедряя новые стандарты услуг. Над этим совместно работают и органы власти, и бизнес.

Как отметил генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов, с годами происходит трансформация сотрудничества, его основных аспектов.

"Если в начале наше сотрудничество было сконцентрировано на строительстве, реконструкции соцобъектов, то сейчас в фокусе внимания - новые социокультурные проекты, сохранение памятников архитектуры, проекты вовлечения в городскую жизнь набережной, что придает городу новое стереозвучание", - уточнил руководитель компании.

Отметим, что в онлайн-конференции, посвященной программе "Тобольск настоящий" участвовали более 12 тыс. человек.