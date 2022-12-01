30 мероприятий для учителей Тюмени и Тобольска провели педагоги Горчаковского лицея МГИМО

| Фото: lyceum.mgimo.ru | Фото: lyceum.mgimo.ru

30 отрытых мероприятий для учителей и родителей школьников провели педагоги Горчаковского лицея МГИМО в Тюмени и Тобольске. Это уже не первая педагогическая экспедиция – программа стартовала в 2021 г. Ее главная цель - развитие сотрудничества и коммуникации учителей, тиражирование эффективных преподавательских практик, сообщается на сайте образовательного учреждения.

У лицея сложился успешный опыт сотрудничества с коллегами из Тюменской области. В этот раз, серия открытых уроков прошла на площадке тюменской гимназии №16, которая в сентябре принимала заключительный этап конкурса "Учитель года России". Общение шло с позиции взаимного обмена опытом: в шести секциях учителя Горчаковского лицея и ведущих школ Тюмени давали уроки, выступали с аналитическими комментариями, обсуждали представленные методы и технологии обучения.

Важным моментом стал обмен опытом и практиками тьюторского сопровождения – новой педагогической технологии, в которой пока наблюдается дефицит эффективных методик. А на встрече методистов в ТОГИРРО были обсуждены учебные пособия, подготовленные коллективом лицея. Ряд из них будут апробированы в профильных школах Тюменской области.

В завершении педагогической экспедиции в Сибирь педагоги лицея провели выездные мероприятия на базе учреждений культуры и образования города Тобольска. Так, во Дворце наместника они организовали интерактивную мастерскую "Ренессанс российской педагогики: диалог учителя и ученика в пространстве больших идей". Мастерская продолжилась семинаром и встречей с руководителями образовательных учреждений, которую провел директор Горчаковского лицея Илья Демаков. Финальным мероприятием экспедиции стали открытые уроки на площадке музейного комплекса имени И. Я. Словцова.

Организаторы отмечают, что большая образовательная экспедиция становится традиционным инструментом совместной работы педагогической команды Горчаковского лицея и эффективным каналом для трансфера лучших педагогических практик в пространство российского образования.