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Жителей Тобольска предупредили об интенсивном горении факела на ЗапСибНефтехиме

Общество, 10:05 21 декабря 2022

vk.com/tob_prom | Фото: vk.com/tob_prom

Жители Тобольска могут наблюдать интенсивное горение факела на ЗапСибНефтехиме в течение нескольких часов 21 декабря. Это связано с плановым изменением технологического режима работы на производстве пиролиза, сообщает пресс-служба предприятия.

Это управляемый процесс, связанный с остановкой оборудования. Круглосуточно автоматизированный экологический пост на границе санитарно-защитной зоны ведет мониторинг атмосферного воздуха.

Подробнее о работе и назначении факела можно прочитать в интервью директора "ЗапСибНефтехима" по направлению "Производство и логистика" Андрея Кугаевского, а также в комментарии эксперта отрасли, доктора технических наук Владимира Капустина.

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# ЗапСибНефтехим , факел

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