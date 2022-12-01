Жителей Тобольска предупредили об интенсивном горении факела на ЗапСибНефтехиме

| Фото: vk.com/tob_prom | Фото: vk.com/tob_prom

Жители Тобольска могут наблюдать интенсивное горение факела на ЗапСибНефтехиме в течение нескольких часов 21 декабря. Это связано с плановым изменением технологического режима работы на производстве пиролиза, сообщает пресс-служба предприятия.

Это управляемый процесс, связанный с остановкой оборудования. Круглосуточно автоматизированный экологический пост на границе санитарно-защитной зоны ведет мониторинг атмосферного воздуха.

Подробнее о работе и назначении факела можно прочитать в интервью директора "ЗапСибНефтехима" по направлению "Производство и логистика" Андрея Кугаевского, а также в комментарии эксперта отрасли, доктора технических наук Владимира Капустина.