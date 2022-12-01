Новогодние ёлки из вторсырья установили в Тюмени

| Фото: ООО "ТЭО" | Фото: ООО "ТЭО"

Новогодние ели из ПЭТ-бутылок установили на мусоросортировочном заводе в Тюмени. "Строительные материалы" для главного новогоднего атрибута отобрали из твёрдых коммунальных отходов, которые поступают на завод с контейнерных площадок, сообщает ТЭО.

После праздников инсталляции разберут и направят на вторичную переработку.

"То, что принято считать мусором, можно и нужно использовать повторно. Например, в виде поделок и различных приспособлений или в качестве вторсырья для изготовления новых материалов. Ёлочки на мусоросортировочных заводах Тюменской области и работы участников нашего новогоднего детского конкурса – как раз такой пример и повод задуматься об экологичности и бережном отношении к ресурсам", – отметили в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".

Более сотни работ поступило на конкурс под девизом #этобольшенемусор. Опубликовать фотографию работы во ВКонтакте с хэштегом конкурса и упоминанием сообщества регоператора ТЭО можно до конца дня, 21 декабря.

С подробной информацией о правилах конкурса можно ознакомиться здесь.