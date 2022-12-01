50 спортсменов примут участие в мотогонках на льду в Тюмени

| Фото: Департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: Департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Мотогонки на льду пройдут в Тюмени 25 декабря, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

В городском чемпионате примут участие 50 спортсменов. Им предстоит продемонстрировать маневренность и навыки быстрой езды.

Победителем заезда в личном зачете станет гонщик, который завершит требуемое количество кругов за наименьшее время.

Гонки состоятся на мототреке спортшколы "Старт XXI век", ул. Высотная 1, корп. 4, мкр. Антипино. Торжественное открытие запланировано на 11 часов.