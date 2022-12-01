Интерактивный спектакль "Конек-горбунок" объединит детей, родителей, дедушек и бабушек Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Интерактивный спектакль по мотивам сказки "Конек-горбунок" пройдет в рамках культурного проекта "Мой конек" в малом зале ДК "Нефтяник" в Тюмени 21 декабря в 17 часов. Спектакль играют артисты Тобольского драматического театра.

Трансляцию спектакля можно посмотреть в сообществе "Мой конек" во ВКонтакте. Показ проходит и в виртуальных залах региона. По словам заместителя директора департамента культуры Тюменской области Анны Кривоносовой, это неспроста, ведь миссия культуры - объединять.

"Мы с радостью включились в проект. Объединить детей, родителей, дедушек и бабушек под одним названием сказки Ершова "Конек-горбунок" — это действительно особо значимо. Это не только сохранение культуры, но и ее продолжение. Залы полные, прекрасные эмоции", — сказала она.

Отметим, в 2022 году сказочному персонажу Конек-горбунок из одноименного произведения Петра Ершова исполнилось 188 лет. В честь этого события запустили культурный проект "Мой конек!". Ранее участникам предложили два творческих конкурса — по созданию елочной игрушки по мотивам сказки и видеоролика "Как в сказке". Победителей наградили ценными призами.

"Конек-горбунок — это уже бренд Тюменской области. Решили провести это событие с размахом, сделать его масштабным, с невероятной энергетикой. В канун Нового года хочется ярких эмоций, поэтому так много мастер-классов и ребят", — рассказала директор Дворца культуры "Нефтяник" Светлана Дульцына.

На событии культурного проекта все желающие могли попробовать себя в изготовлении деревянной игрушки с мастером резьбы по дереву Святославом Шитовым. Художник резьбы по кости и рогу Светлана Паянен поделилась секретами художественной резьбы на мастер-классе "Перышко". Также дети научились делать пряники своими руками.

Проект "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок" стартовал в Тюменской области в 2019 году.

"Решили, что дети из разных регионов и округов будут ездить друг к другу в гости, чтобы понять эту атмосферу. Это помогает развить местный туризм. Из Конька-горбунка сделали локальный бренд Тюменской области. Когда я давала технологическое задание по поводу логотипа, это должен был быть My little pony Тюменской области. Детям нужен современный помощник. У нас получилось сделать это, теперь конек шагает по всей Тюменской области. Гораздо больше детей узнали об этом персонаже как о символе Тюменской области", — поделилась главный менеджер проекта "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок" Виктория Герасимюк.

Инна Пахомова