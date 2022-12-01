Технологию распознавания дипфейков разрабатывают в России

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Технологию распознавания дипфейков (видео, искаженных с помощью нейросетей) разрабатывают в России. Над созданием инструмента работают различные институты по заказу органов власти.

Об этом заявила глава управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева на подведении итогов работы по противодействию фейковой информации в Москве.

"Такой вид фейков опаснее текста, так как человек склонен верить тому, что он видит. Простому обывателю сложно такие вещи распознать. Мы надеемся, что специальные инструменты появятся у АНО "Диалог Регионы" в ближайшее время, чтобы можно было с разных точек зрения - технической, эмоциональной и других - максимально быстро распознавать дипфейки", - добавила она.

Татьяна Матвеева отметила, что население начало отличать факт от лжи, повысилась осторожность граждан при работе с информацией. Согласно статистическим данным АНО "Диалог Регионы", 75 % россиян один раз в неделю сталкиваются с фейками. 71 % испытывает к ним негативные чувства, а 79 % считает, что их дальнейшее распространение опасно. "Самое главное, люди начинают понимать, что такое фейк, правильно интерпретируют термин и знают, что в информационном пространстве надо вести себя осмотрительно", - рассказала Татьяна Матвеева.

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Свой проект по противодействию фейков развивает и НИУ "Высшая школа экономики".

"Совокупная аудитория наших медиа - полмиллиона человек. Мы располагаем профессиональной экспертизой, чтобы противодействовать дезинформации. Наши фактчекеры, методология анализа больших данных вносит свой вклад. И также важно, чтобы все университеты, помимо занятий образованием и наукой, следовали еще одной миссии – быть ответственным перед обществом за качество жизни граждан, так как большой объем дезинформации не может не ухудшать жизнь людей", - сказал на пресс-конференции старший директор по коммуникациям "Высшей школы экономики" Андрей Лавров.

ВШЭ - один из партнеров фактчекинговой платформы "Лапша медиа" АНО "Диалог Регионы", гендиректор которой тоже поделился статистическими данными на мероприятии. По мнению Владимира Табака, в 2022 году популярным инструментами для создания фейков стали постановочные или архивные фото и видеозаписи, поддельная документация и преднамеренное искажение фактов. Публикации с каждым разом правдоподобнее, что размывает границу пользовательского доверия к каналам коммуникации и доказывает важность устранения лживой информации.

"Поддельные документы – это такой тренд, который появился в рамках СВО, поскольку обычный пользователь не очень хорошо разбирается в том, какие должны быть водяные знаки, подписи. И человек в целом документу доверяет. Эта работа требует более тщательного фактчекинга. Что касается постов и комментариев, то люди начинают обсуждать, что они где-то прочитали и услышали. Если во время пандемии у всех были "знакомые в мэрии", которые говорили, когда начнется локдаун, то сегодня у всех есть "знакомые в Минобороны", имеющие доступ к секретным документам. Эта ложная информация уже дальше продолжает интерпретироваться пользователями, и мы уже имеем дело с разветвленной историей", - поделился Владимир Табак.

| Фото: ИА "тюменская линия" | Фото: ИА "тюменская линия"

Больше всего недостоверной информации во ВКонтакте и Одноклассниках. Ключевыми темами стали специальная военная операция и мобилизация. Средняя продолжительность фейков - 4-7 дней. Максимальная их активность - на третий день. Более 30 дней живут "конспирологические теории". Обычно они не опровергаются официальными лицами, либо не принимаются ими во внимание из-за своей очевидной абсурдности. Например, в соцсетях продолжает существовать группа адептов идеи плоского земного шара, где состоит более 150 тыс. человек. Всего за год было выявлено 55 уникальных фейков с общим охватом 10 млн просмотров, связанных с такими темами.

Тестирование экспертов АНО "Диалог Регионы", работающих на профессиональном уровне с информацией, показало, что ложь от факта смогли отличить только 48 % экспертов. Остальные допустили ошибки, признав фейк за факт и наоборот. В целом же, по статистике "Лапши медиа", как отличить фейк от реальной информации, знают 13 %. Этот показатель вырос на 11 % за 2022 год.

В будущем фактчекинговые площадки планируют обучать проверке информации обычных пользователей. Сейчас для разоблачения и опровержения дезинформации можно загрузить на платформу "Лапша медиа". Проект, созданный в 2022 году, с помощью специальной формы на сайте, позволяет распознать и вычислить ложные сообщения.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео

Виктория Макарова