Учебная тренировка прошла на нефтеперекачивающей станции на Ямале

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Плановое комплексное учение в резервуарном парке нефтеперекачивающей станции "Холмогоры" в Ямало-Ненецком автономном округе провело АО "Транснефть – Сибирь", сообщает пресс-служба компании.

Цель – оценить готовность сил и средств Ноябрьского управления магистральных нефтепроводов (УМН) к действиям по локализации и ликвидации разливов на территории НПС, проверить порядок оповещения об угрозе возникновения ЧС.

По легенде после завершения профилактических работ по обслуживанию запорной арматуры на резервуаре в процессе заполнения произошёл разрыв по сварному шву нижнего пояса емкости. В результате произошло условное истечение нефти в каре резервуарного парка.

На месте были сосредоточены силы и средства подразделений нештатного и профессионального аварийно-спасательного формирований Ноябрьского УМН, а также добровольной пожарной дружины и объектовой пожарной команды НПС "Холмогоры".

Участники тренировки провели практические мероприятия по локализации и ликвидации выхода нефти на территории производственной площадки НПС "Холмогоры". В том числе, по завершении работ по локализации был обеспечен сбор, временное хранение и транспортировка собранной "нефти". Было использовано нефтесборное оборудование вакуумного типа, передвижные насосные установки, шанцевый инструмент.

Условная нештатная ситуация в резервуарном парке НПС "Холмогоры" ликвидирована в установленные сроки. Комиссия отметила слаженность и оперативность действий участников тренфировочного мероприятия.

Проведение комплексных учений с персоналом подразделений и служб позволяет АО "Транснефть – Сибирь" своевременно и эффективно реагировать на возможные нештатные ситуации природного или техногенного характера на производственных объектах, тем самым обеспечивая высокий уровень производственной и экологической безопасности.