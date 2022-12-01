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Жена участника СВО сообщила о своевременном поступлении выплат

Общество, 15:01 22 декабря 2022

ИА "Тюменская линия"

Жительница Тюмени Татьяна проводила мужа, который участвует в специальной военной операции, все выплаты она получила в срок.

"Претензий, жалоб и недовольств по поводу выплат, положенных для мобилизованных и их семей, нет", - сказала она корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

По ее словам, по контракту есть определенные даты, когда выплачиваются заработная плата и боевые выплаты.

Татьяна рассказала, что семья большая – трое детей и двое взрослых. В семье - несколько поколений строителей, все работают инженерами. Когда старшая дочь поступила в Тюмени, семья последовала в областную столицу за ней из Тобольска. Супруг Татьяны занимался там строительством скверов, проводил реконструкцию кремля.Теперь муж возводит укрепительные военные сооружения, восстановливает мосты, понтонные мосты и дороги. "Он подготовит все, что нужно для прохода военных", – уверена Татьяна.

Супруга отметила, что по словам мужа, военные обеспечены всем необходимым, их хорошо кормят

"Я разговаривала с мужем на тему обеспечения военных. Конечно, они в военно-полевых условиях, но все полностью одеты, обуты. Их хорошо кормят, даже больше – не успевают все съедать", – рассказала женщина.

Татьяне удается общаться с мужем, если он не на боевом задании, правда, по видеосвязи нельзя – это запрещено.

Инна Пахомова

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# военные , выплаты

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