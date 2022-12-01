В Тобольском районе усилят охрану правопорядка на время новогодних праздников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Правоохранительные структуры Тобольского района перейдут на усиленный режим работы во время новогодних праздников. Соответствующее распоряжение подписал глава района Леонид Митрюшкин, сообщает администрация муниципалитета.

Наряды полиции будут патрулировать места массового пребывания людей. Вопросы пожарной безопасности и правопорядка во время праздничных мероприятий поручено держать на особом контроле главам сельских поселений и добровольным пожарным дружинам. На круглосуточное дежурство выйдут аварийные бригады. Они проконтролируют безаварийную работу объектов ЖКХ.

С 30 декабря по 8 января на усиленный режим работы перейдет и восьмой поисково-спасательный отряд МЧС. Жителям Тобольского района рекомендуют не зажигать дома бенгальские огни и не использовать хлопушки, не устанавливать елку вблизи обогревателей, телевизоров и других электроопасных приборов. Перед тем, как украшать елку гирляндой, необходимо проверить ее исправность.