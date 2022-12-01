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Юные мастера айкидо из четырех регионов встретятся на фестивале в Тюмени

Спорт, 08:15 23 декабря 2022

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Традиционный городской фестиваль айкидо пройдет в Тюмени 25 декабря. Торжественное открытие состоится в 12 часов 30 минут в центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1), сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике

Мастерство владения боевым искусством продемонстрируют 250 участников из Тюмени, Екатеринбурга, Магнитогорска, Нижнего Тагила и городов Ханты-Мансийского автономного округа. Среди них как юные, так и более опытные спортсмены в возрасте от 8 до 18 лет. В программе фестиваля запланированы 13 показательных выступлений коллективов.

Отметим, в 2022 году фестиваль айкидо пройдет в Тюмени в восьмой раз.

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# айкидо , фестиваль

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