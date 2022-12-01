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Боксы для самодиагностики создают тюменские ученые-медики

Общество, 13:10 22 декабря 2022

www.tyumsmu.ru

Боксы с экспресс-тестами для диагностики социально значимых заболеваний, хронических неинфекционных болезней, проведения некоторых видов онкоскрининга и измерения уровня холестерина разрабатывают ученые Тюменского медицинского университета. Для тестирования на ВИЧ, сифилис, гепатит B и С, а также ряд онкомаркеров человеку не понадобится обращаться в медорганизацию. Диагностику можно провести в домашних условиях самостоятельно, анонимно и оперативно, сообщает пресс-служба вуза.

Специалисты ТМУ работают в рамках проекта Home lab. Инициатива была представлена в финале Школы управления проектами в медицине и биотехнологиях, одобрена экспертами и будет реализована вузом в рамках программы "Приоритет 2030".

www.tyumsmu.ru

"Боксы с тестами могут использоваться и в медицинских организациях, в том числе в приемных отделениях больниц. Практикующие хирурги получат результаты анализа на несколько инфекций всего за 15 минут", - говорит доцент кафедры внутренних болезней, поликлинической терапии и семейной медицины Тюменского медицинского университета Кристина Семёнова.

Работа над проектом Home lab займет около четырех лет. Сейчас врачи Тюменского медицинского университета создают опытную партию боксов с новыми технологическими возможностями. Затем пройдут технические, клинические и токсикологические испытания.

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# тестирование , Тюменский медицинский университет

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