15 ледовых площадок и 14 горок работают в Калининском округе Тюмени

| Фото: пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

15 ледовых площадок и кортов, 14 горок создали на территории Калининского округа Тюмени. Самые популярные - в экопарке "Затюменский" и в Комсомольском сквере.

Состояние зимних объектов постоянно контролируют ведущие инженеры отдела квартальной инспекции, сообщает пресс-служба администрации города.

Подрядные организации контролируют состояние кортов, ледовых площадок, деревянных горок, очищают и заливают их, выравнивают лед.