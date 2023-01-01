15 ледовых площадок и 14 горок работают в Калининском округе Тюмени
| Фото: пресс-служба администрации Тюмени
15 ледовых площадок и кортов, 14 горок создали на территории Калининского округа Тюмени. Самые популярные - в экопарке "Затюменский" и в Комсомольском сквере.
Состояние зимних объектов постоянно контролируют ведущие инженеры отдела квартальной инспекции, сообщает пресс-служба администрации города.
Подрядные организации контролируют состояние кортов, ледовых площадок, деревянных горок, очищают и заливают их, выравнивают лед.