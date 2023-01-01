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15 ледовых площадок и 14 горок работают в Калининском округе Тюмени

Общество, 11:21 01 января 2023

пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

15 ледовых площадок и кортов, 14 горок создали на территории Калининского округа Тюмени. Самые популярные - в экопарке "Затюменский" и в Комсомольском сквере.

Состояние зимних объектов постоянно контролируют ведущие инженеры отдела квартальной инспекции, сообщает пресс-служба администрации города.

Подрядные организации контролируют состояние кортов, ледовых площадок, деревянных горок, очищают и заливают их, выравнивают лед.

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# горка , каток

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