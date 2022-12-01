Более 100 юных артистов выступят на итоговом концерте Дней киргизской культуры в Тюменской области

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Более 100 юных артистов выступят на итоговом концерте Дней киргизской культуры в Тюменской области в ДНК "Строитель" 23 декабря в 14 часов. Вход свободный, сообщает департамент культуры региона.

В числе выступающих коллективы "Ак Шоола", "Байчечекей", "Мурас" и инструментальная группа "Тумар". "Ак Шоола" и "Байчечекей" выйдут на сцену в обновленном составе. Музыканты-комузисты покажут свои лучшие номера. А у ансамбля "Мурас" в младшей возрастной категории с 4 лет – творческий дебют.

В 2022 году этнокультурный проект посвящен 30-летию установления дипломатических отношений России и Кыргызстана.

Дни киргизской культуры проходят при поддержке комитета по делам национальностей Тюменской области и Тюменской региональной общественной организации "Биримдик".