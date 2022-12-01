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Мастер-шоу пройдут в новом креативном центре Тюмени "Земля искусства"

Общество, 19:25 22 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый креативный центр "Земля искусства" открыли в Тюмени на ул. Щербакова 22 декабря. Член Союза художников России, заслуженный работник культуры России Альфея Мухаметова, керамист-гончар, основатель гончарной мастерской "SW ceramicа" Светлана Ильюшонок и директор АНО "Дом ремёсел", специалист по народным художественным промыслам и традиционным ремёслам Тюменской области Наталья Денисова объединились, чтобы создать пространство для общения не только между собой, но и мастерами, ремесленниками, художниками из других регионов. На площадке центра будут проходить мастер-шоу.

"Мастер-шоу – это наша новинка. Мы хотим, чтобы за работой мастера наблюдали, как за увлекательным фильмом: как работают его руки, почему он выбирает ту или иную краску, делает такой мазок. Сначала это будет в режиме реального времени – зрители молча созерцают весь процесс, потом делятся эмоциями, общаются с мастером. Планируем проводить онлайн-трансляции", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель ткацкой мастерской Тюменского махрового ковра Наталья Денисова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Название центру выбрано неслучайно, уверяют организаторы, так как их направления мастерства прямо или косвенно связаны с землей. Альфея Мухаметова известна своими картинами, написанными нефтью, далеко за пределами региона и страны. Во время открытия креативного пространства она вручила свою работу – портрет главному врачу Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессору, депутату Тюменской областной думы Альберту Суфианову.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Это пространство картин, гончарного искусства впечатляет. Это что-то новое для Тюмени. И оно вносит большой вклад в культурную жизнь Тюменской области, дарит прикосновение к творчеству, чуду", - сказал Альберт Суфианов.

Одно из основных предназначений нового культурного пространства Тюмени – это объединение мастеров, ремесленников, художников не только города, но и регионов.

"Мы готовы обмениваться опытом. У нас на февраль есть заявка от художников из Красноярска Юлии и Жени Поротовых, мы их здесь представим. Наша цель – не только заполнить это пространство, но и познакомить горожан с опытом мастеров – это мастер-классы, встречи, акции, и даже аукционы. Будем делать сувенирную продукцию. Все, что здесь представлено, оно касается не только нас, но и дизайнеров, ремесленников по разным направлениям. Мы хотим со временем представить нашу работу в печатном издательстве", - поделилась Альфея Мухаметова.

Художник-керамист, гончар Светлана Ильюшонок в помещении, где открылась "Земля искусства" работала семь лет. Именно с ее подачи новый владелец сделал ремонт и предоставил площадь для креативного центра – места встречи людей, желающих научиться чему-то новому.

"С сентября по май я веду курсы для детей по керамике. Глина – материал непростой, энергетически емкий, она чувствует настроение. Ходят дети с трех лет, есть и взрослые. В прошлом году делали выставку в Пушкинской библиотеке. Нам было, что показать. Многие дети настроены на работу серьезно. Я учу с удовольствием, и дети это понимают, занимаются с большим желанием", - подчеркнула Светлана.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Важность нового креативного пространства в Тюмени оценила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер. Она заметила, что в 2022 году в регионе в рамках Года культурного нематериального наследия прошло более 250 событий. Появление на карте области новой точки притяжения талантливых, увлеченных людей – хорошее завершение года.

Следить за расписанием мастер-классов, мероприятий арт-резиденции "Земля искусства" можно на официальной странице во ВКонтакте.

Анжела Лебедева

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# Альберт Суфианов , Альфея Мухаметова , керамика , креативные индустрии , Наталья Денисова , нефть , тюменский ковер , художники

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