Мастер-шоу пройдут в новом креативном центре Тюмени "Земля искусства"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый креативный центр "Земля искусства" открыли в Тюмени на ул. Щербакова 22 декабря. Член Союза художников России, заслуженный работник культуры России Альфея Мухаметова, керамист-гончар, основатель гончарной мастерской "SW ceramicа" Светлана Ильюшонок и директор АНО "Дом ремёсел", специалист по народным художественным промыслам и традиционным ремёслам Тюменской области Наталья Денисова объединились, чтобы создать пространство для общения не только между собой, но и мастерами, ремесленниками, художниками из других регионов. На площадке центра будут проходить мастер-шоу.

"Мастер-шоу – это наша новинка. Мы хотим, чтобы за работой мастера наблюдали, как за увлекательным фильмом: как работают его руки, почему он выбирает ту или иную краску, делает такой мазок. Сначала это будет в режиме реального времени – зрители молча созерцают весь процесс, потом делятся эмоциями, общаются с мастером. Планируем проводить онлайн-трансляции", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель ткацкой мастерской Тюменского махрового ковра Наталья Денисова.

Название центру выбрано неслучайно, уверяют организаторы, так как их направления мастерства прямо или косвенно связаны с землей. Альфея Мухаметова известна своими картинами, написанными нефтью, далеко за пределами региона и страны. Во время открытия креативного пространства она вручила свою работу – портрет главному врачу Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессору, депутату Тюменской областной думы Альберту Суфианову.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Это пространство картин, гончарного искусства впечатляет. Это что-то новое для Тюмени. И оно вносит большой вклад в культурную жизнь Тюменской области, дарит прикосновение к творчеству, чуду", - сказал Альберт Суфианов.

Одно из основных предназначений нового культурного пространства Тюмени – это объединение мастеров, ремесленников, художников не только города, но и регионов.

"Мы готовы обмениваться опытом. У нас на февраль есть заявка от художников из Красноярска Юлии и Жени Поротовых, мы их здесь представим. Наша цель – не только заполнить это пространство, но и познакомить горожан с опытом мастеров – это мастер-классы, встречи, акции, и даже аукционы. Будем делать сувенирную продукцию. Все, что здесь представлено, оно касается не только нас, но и дизайнеров, ремесленников по разным направлениям. Мы хотим со временем представить нашу работу в печатном издательстве", - поделилась Альфея Мухаметова.

Художник-керамист, гончар Светлана Ильюшонок в помещении, где открылась "Земля искусства" работала семь лет. Именно с ее подачи новый владелец сделал ремонт и предоставил площадь для креативного центра – места встречи людей, желающих научиться чему-то новому.

"С сентября по май я веду курсы для детей по керамике. Глина – материал непростой, энергетически емкий, она чувствует настроение. Ходят дети с трех лет, есть и взрослые. В прошлом году делали выставку в Пушкинской библиотеке. Нам было, что показать. Многие дети настроены на работу серьезно. Я учу с удовольствием, и дети это понимают, занимаются с большим желанием", - подчеркнула Светлана.

Важность нового креативного пространства в Тюмени оценила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер. Она заметила, что в 2022 году в регионе в рамках Года культурного нематериального наследия прошло более 250 событий. Появление на карте области новой точки притяжения талантливых, увлеченных людей – хорошее завершение года.

Следить за расписанием мастер-классов, мероприятий арт-резиденции "Земля искусства" можно на официальной странице во ВКонтакте.

Анжела Лебедева