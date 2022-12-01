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Жителя Тюмени подозревают в гибели знакомого

Происшествия, 12:47 23 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Житель Тюмени подозревается в причинении смертельных травм знакомому, сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

Трагедия произошла вечером 21 декабря 2022 года в частном доме на ул. Ставропольской в Тюмени. Во ходе распития алкоголя между 39–летним обвиняемым и его 59-летним знакомым произошел конфликт. Злоумышленник избил оппонента, удары пришлись по голове. Через некоторое время от полученных травм мужчина скончался.

"В ближайшее время следователь выступит перед судом с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказали в ведомстве.

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# Следственный комитет РФ

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