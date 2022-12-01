Более 400 подарков собрали в Тюмени для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации

| Фото: региональный центр "Семья" | Фото: региональный центр "Семья"

Более 400 сладких подарков, пригласительных билетов на новогодние представления и шесть адресных презентов собрали тюменские благотворители – участники акции "Новый год – время чудес и подарков". Событие ежегодно проводится региональным центром "Семья" в преддверии Нового года в рамках проекта "Творить добро просто" и собирает от 400 до 500 подарков для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

По словам заведующей отделением профилактики сопровождения срочных социальных услуг областного центра "Семья" Татьяны Осипюк, семь адресных подарков – это спортивные костюмы, зимняя обувь, игрушки и развивающие игры.

Сотрудники центра работают с детьми, находящимися на социальном сопровождении ввиду трудной жизненной ситуации: после пожара, у которых родители потеряли работу или ненадлежащим образом выполняют свои обязанности, либо проходят лечение от различных зависимостей и других.

"Некоторые работают с нами не первый год и активно отзываются на письма. Мы рассказываем о своем проекте, они в силу своей активной жизненной позиции участвуют в празднике для ребятишек, которые на сегодняшний день особенно нуждаются в добром участии, помощи и подарках к празднику", - подчеркнула Татьяна Осипюк.

Количество помощи, добавила она, определяется индивидуально, исходя из возможностей.

Инна Кондрашкина