Сервис "Только спросить" появится в приложении "Телемед 72" по просьбам тюменцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сервис "Только спросить" появится по предложениям пользователей в приложении "Телемед 72" Тюменской области. Его необходимость обозначили участники фокус-группы по использованию мобильного приложения, которая прошла в декабре, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

По мнению респондентов, с помощью такого сервиса будет удобно получить справочную информацию от медучреждения.

Еще одно предложение - сортировать слоты по ближайшей доступной записи на прием к врачам - уже реализовано. Кроме этих нововведений, большой интерес вызвали возможности онлайн-консультаций. Многие узнали, что получить помощь специалиста можно удаленно в режиме реального времени. Также были предложены и другие улучшения, доработки.

В ведомстве отмечают, что момента запуска "Телемед 72" конструктивные отзывы пользователей помогают развивать приложение в правильном векторе, делая его более удобным.

Скачать приложение "Телемед 72": iOS, Android, Android.