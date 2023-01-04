Каждую третью покупку жители Тюмени совершают через интернет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 2022 году каждую третью покупку с помощью карт жители тюменского региона совершили через интернет, а объем платежей в сети достиг 50% общего объема карточных транзакций.

За январь–сентябрь жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, сообщает отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, оплатили в интернете банковскими картами 486 млн покупок на сумму 1,9 трлн рублей. По сравнению с прошлым годом количество операций выросло на 9%, объем – на 19%.

"Всего за девять месяцев жители региона совершили 1,7 млрд операций с применением платежных карт на сумму 3,8 трлн рублей, отмечено в сообщении. - Это на 7% больше по количеству и на 12% – по объему, чем годом ранее. Объем операций по картам "Мир" увеличился за год на 38% и составил 1,2 трлн рублей".

По данным на 1 октября тюменцы, югорчане и ямальцы имеют 10,8 млн платежных карт, из них 37% – платежной системы "Мир". Общее количество карт увеличилось за год на 16%, карт "Мир" – на 35%.

С ростом числа банковских карт развивается и инфраструктура обслуживания, расширяется перечень получаемых держателями карт финансовых и нефинансовых сервисов. В частности, рассказала управляющий отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина, в регионе стала доступна услуга кэшаут, которая позволяет снимать наличные деньги с банковской карты при покупке в магазинах и АЗС.

"По состоянию на 1 октября услуга кэшаут предоставлялась более чем в 240 торгово-сервисных предприятиях. За девять месяцев текущего года жители региона совершили свыше 11 тыс. таких операций на сумму 12 млн рублей, - сообщила она. - По сравнению с прошлым годом количество операций выросло на 88%, а объем увеличился в два раза. Сервис особенно востребован в сельской местности и отдаленных населенных пунктах Крайнего Севера, где нет банкоматов и офисов банков".