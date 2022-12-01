В Тюмени реконструируют канализационные насосные станции на ул. Мельникайте и Игримской

| Фото: Росводоканал | Фото: Росводоканал

До 2 тыс. 500 кубометров в сутки увеличится производительность двух канализационных насосных станций в Тюмени после реконструкции, сообщает "Росводоканал".

На станции № 9 в районе ул. Мельникайте заменили насосные агрегаты и коммуникации, укрепили железобетонный стакан, куда принимают стоки.

Строители продолжают возведение каркасного здания станции. На время реконструкции объект городской системы водоотведения работает без павильона, все технологическое оборудование размещено под землей.

На ул. Игримской ведутся работы по укреплению конструкции кирпичного павильона. В 2023 году там заменят три насосных агрегата, внутренние инженерные коммуникации и отводящий напорный коллектор.

"В приемных отделениях мы установим дробилки для измельчения мусора, уже сейчас станции работают в автоматическом режиме без постоянного присутствия персонала. Все показатели в режиме реального времени передаются в единую диспетчерскую службу предприятия", - рассказал замначальника цеха эксплуатации сетей Константин Бушуев.

В рамках концессионного соглашения правительства региона, администрации города и тюменского Водоканала идет планомерная работа по обновлению насосных станций водоотведения. В 2022 году было заменено оборудование на шести станциях. В 2023 году планируются работы еще на восьми НСВ.